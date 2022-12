Freddy retrouve la confiance

C'est un Freddy au mental d'acier et à la volonté de fer qui se présente à l'épreuve d'immunité. Il doit gagner à tout prix pour éviter l'élimination. C'est ce qu'il fait.

Freddy repartira de Koh-Lanta avec une victoire individuelle et pas des moindres. Il remporte la plus belle et plus importante des immunités : celle qui l'emmène en finale de Koh-Lanta. C'est un Freddy revanchard qui se présente à la dernière épreuve de la saison avant l'orientation. Et pour cause, il est plus motivé que jamais. La raison ? Sa femme.



Quelques heures plus tôt, il était éliminé en premier de l'épreuve de confort qui lui donnait le droit de profiter d'un instant suspendu avec Dounia, son épouse. Il était le plus fort à l'épreuve de tir à l'arc, celui qui tirait le mieux et donc, celui qui faisait le plus peur, celui qu'il fallait empêcher à tout prix d'aller plus loin. Il a vu ses deux flèches se briser, il est sorti et a perdu tout espoir de voir sa femme. Il ne l'aura vu qu'une poignée de minutes. Finalement assez pour se motiver et être regonflé à bloc. Il le dit lui même : sa femme, c'est sa force. Et c'est pour elle et ses enfants qu'il veut se battre.



C'est donc avec un mental d'acier et une volonté de fer qu'il a passé les obstacles de la mythique épreuve des ponts suspendus. Le principe : traverser des ponts immergés sans tomber dans l'eau. Benoît a maîtrisé les premiers obstacles avec un équilibre et une adresse impressionnante. Ils sont les deux derniers à s'affronter dans une mini-finale. Si Benoît gagne, personne ne remporte l'immunité et tous les aventuriers sont en danger, puisque lui-même est intouchable. Freddy n'a pas le choix, il doit décrocher le totem en premier. Pari réussi.



Lors de la dernière traversée, il a volé littéralement sur l'eau et s'est envolé vers l'immunité. La première pour lui, la dernière pour l'aventure. La plus belle. Il explique qu'il n'a pas confiance en lui. Que c'est sa femme qui le porte et qui lui assure qu'il peut aller loin. Il ira en tout cas sur l'épreuve d'orientation. C'est déjà une certitude.