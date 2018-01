Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Il y a un avant et un après Koh-Lanta. Et pour certains aventuriers, le retour à la vie normale réserve parfois de nombreuses surprises. A l’image de Freddy, qui a participé à la saison 16 de Koh-Lanta. Après s'être retiré de la scène médiatique pendant quelques mois, il a aujourd'hui de nouveaux projets... toujours sous les feux des projecteurs mais cette fois-ci en tant qu’acteur. Le finaliste de la saison 16 de Koh-Lanta, qui s'était hissé jusqu'aux poteaux, a fait ses premiers pas dans un court-métrage signé Tarik Ben Salah, et baptisé Je suis son cadeau. Il a d'ailleurs dévoilé les premières images sur sa story Instagram.



On l'y découvre en mari violent. Une image bien loin de celle qu'il est en réalité. Freddy était en effet la force tranquille de Koh-Lanta, l'île au trésor. Loin des histoires, il se concentrait sur son objectif : gagner la compétition. Reste à savoir si Freddy tentera de percer dans le milieu de la comédie après cette première expérience. Pou rappel, le jeune homme n'est pas le seul ancien candidat de Koh-Lanta à avoir tenté l'expérience. François-David Cardonnel, vainqueur de la saison 6, a été vu dans Les Toqués au côté d'Ingrid Chauvin ou dans Le Miroir de l'eau, feuilleton de France 2.

Quelques heures seulement après la publication de Freddy, les internautes ont été nombreux à laisser des commentaires : "Un beau projet", "top tu assures", "J'aime beaucoup l'idée mais il n'y a pas que les femmes qui se font maltraiter", "bien joué même si le sujet est sensible", "ça fait froid dans le dos ! Bien joué en tous cas", peut-on lire sur le réseau social.