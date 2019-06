Combien de poids a perdu Frédéric durant l’aventure ?

A chaque saison de Koh-Lanta, les aventuriers voient leur silhouette se transformer. C’est le cas de Frédéric qui s’est confié sur son aventure dans Quotidien.

Élu grand gagnant de l’émission Koh-Lanta Cambodge le 16 juin dernier, Frédéric profite de sa victoire avec ses proches. Et depuis, il enchaîne les interviews. Invité sur le plateau de l’émission Quotidien présentée par Yann Barthès, le vendeur automobile a dressé un bilan très positif de son expérience au Cambodge. Entre les différentes épreuves du jeu, le sympathique quadragénaire a également perdu du poids: «Au bout de 40 jours, j’ai perdu 16 kilos», a-t-il confié. Arrivé sur le camp, le naufragé pesait 72 kilos. Et très vite, la faim s’est fait sentir… Les aventuriers rêvaient de nourriture et plus particulièrement de sucré pour Frédéric: «Au fil du temps, on a envie de chocolat et de bonbons», a-t-il ajouté.De retour en France, dans le département des Bouches-du-Rhône, Frédéric n’a pas tardé à reprendre son quotidien mais aussi à re-goûter aux plaisirs simples de la vie comme manger un «burger bien gras». Et il a bien raison !

