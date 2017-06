Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le départ de Claire a provoqué un raz-de-marée au Cambodge. Sébastien a été le premier à être surpris du départ de son amie avec qui il a commencé l’aventure. « On a commencé l’aventure avec Vincent et Claire, et c’est vrai que j’aurais aimé finir avec elle sur les poteaux. C’est touchant de la voir partir comme ça si brutalement », a-t-il commenté. Et il n’est pas le seul à être encore choqué de voir l’aventurière partir. Il faut dire qu’à la base, c’est Mathilde qui semblait sur la sellette. Mais, grâce à un coup de chance inouï, elle a trouvé un collier d’immunité quelques heures avant d’affronter le conseil. Avant de dépouiller les votes, l’étudiante en langues a dégainé son collier d’immunité et a, par ce biais, annulé tous les votes contre elle.

Frédéric devin de l’île

Sur le camp, Frédéric qui avait beaucoup d’affection pour la jeune femme, a prédit la réaction des éliminés depuis la résidence du jury final. « Oh, Claire ! Qu’est-ce qui s’est passé Claire ? Je vais vous expliquer, asseyez-vous, un petit jus d’orange… », lance-t-il en imaginant les aventuriers. Et c’est exactement la réaction qu’ont eu Corentin, Marjorie, Sandro et Kelly. En voyant la jeune femme arriver, les autres Robinsons ont tous eu la même réaction. « Installe-toi, il faut que tu nous expliques ! ». L’aventurière s’est donc assise et a raconté les raisons de son éviction.