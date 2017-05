Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

L'ambiance est au beau fixe sur le camp de la tribu réunifiée, mais il y a tout de même de l'eau dans le gaz entre Frédéric et Kelly. La raison est toute simple : le vendeur automobile des Bouches-du-Rhône reproche à sa camarade ex-Bleue d'avoir dit du mal de lui lors de son retour dans l'aventure chez les Rouges après l'abandon de Bastien.

« Quand on est arrivé pour la réunification, j'ai senti beaucoup de Rouges très en retrait par rapport à moi, confie l'Aixois. Seb m'a dit : « Je ne pensais pas du tout que tu étais comme ça, j'avais des a priori sur toi et je m'aperçois que tu n'es pas du tout celui qu'on m'a décrit ». Et évidemment ça venait de Kelly. »

« J'ai compris que Kelly m'avait taillé un joli petit costard avant d'arriver, poursuit-il. Même deux ou trois... Donc maintenant j'ai une belle penderie ! Forcément, j'ai envie de voter contre elle à nouveau. » Et Frédéric compte bien profiter du fait que Kelly parte d'office avec une voix contre elle au conseil pour l'éliminer définitivement de l'aventure Koh-Lanta : Cambodge.

Problème : les filles sont en surnombre sur le camp et toutes, à l'exception de Claire, entretiennent de très bonnes relations avec l'ex-Bleue. La tâche s'annonce donc compliquée pour Frédéric ! Et Marjorie ayant finalement été éliminée au conseil, l'Aixois devra encore s'accommoder quelques jours de la présence de sa meilleure ennemie au sein de la tribu réunifiée.