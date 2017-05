Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Sébastien et Frédéric profitent du confort. Ils découvrent avec émerveillement les produits de toilette mis à leur disposition. Alors que Sébastien prend une douche chaude, Frédéric décide se laver les dents : "Ne pas me laver les dents, c’est ce que je crains depuis le début", déclare-t-il. Et d’ajouter : "Moi les dents, c’est important. Quand vous sentez une pellicule depuis un mois. C’est moyen. Puis les laver avec du sable ça fait mal à la longue, ça irrite les dents. Je ne supporte plus", lâche Frédéric.

De son côté, Sébastien savoure chaque instant et prend un bonne douche après avoir vécu dans des conditions difficiles pendant plusieurs mois. : "On ne sent pas vraiment qu’on est sale puisque c’est un état qui évolue au fur et à mesure on s’y fait. C’est une autre forme de regain d’énergie que la nourriture. Je ne pensais que ça nous ferait autant de bien," s’enthousiasme l’aventurier. Après la douche chaude, les deux aventuriers décident de prendre un bon petit-déjeuner : "On repart frais et disponible," confie Sébastien visiblement en pleine forme.