Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"C’est magique." Frédéric ne cache pas sa joie lorsqu’il gagne la très disputée épreuve de confort. Il faut dire qu’il remporte un prix qui fait rêver les autres aventuriers : passer la nuit dans une luxueuse villa en compagnie d’un de ses proches. C’est sa femme qui a fait le déplacement pour vivre avec lui cette expérience inoubliable qui lui permet de se reposer et de reprendre des forces.

Arrivé dans la maison qui l’accueille pendant quelques heures, Fred est impressionné par la beauté des lieux. Il fait le tour du propriétaire et finit sa visite dans la salle de bain. Une pièce dans laquelle il va avoir une surprise de taille. "Oh ! Je suis choqué. Mon Dieu ! Je suis horrible. J’ai le visage maigre ! Ça me fait quelque chose", lance Fred en découvrant sa tête devant le miroir. Sa nouvelle apparence impressionne également sa compagne. "Je ne lui ai pas dit, mais ce qui m’a choqué le plus, c’est son visage. Cette barbe vraiment foncée, ça fait aventurier !",avoue-t-elle ainsi.

Si Fred préfère ne pas "se regarder" dans la glace, il profite pleinement de cette belle récompense. "Si ça ce n'est pas le plus beau confort. il va falloir en profiter, j'ai cassé les bons vases au bon moment. On va venir ici avec les enfants, je pense qu'on sera bien ! Tu n'es pas venue pour rien. On voit le Cambodge différemment ! Regarde le lit, là c'est le Graal ! C'est le grand, grand, grand luxe. C'est le plus beau jour de Koh-Lanta pour moi", explique l’aventurier.

Retrouvez la finale de Koh-Lanta : Cambodge le vendredi 16 mai à partir de 21 h sur TF1.