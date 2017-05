Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Frédéric et Sébastien forment une amitié solide dans Koh-Lanta. Les deux aventuriers encore dans la course ont pu profiter d'un confort dont ils vont se souvenir encore longtemps. En effet, le Normand a brillé lors de l'épreuve de confort, qui consistait à rester accroché à une corde le plus longtemps possible. Téméraire, le professeur d'escalade n'a rien laissé paraître, tout comme son ami des Bouches-du-Rhône, qui, malgré une douleur aux cuisses n'a pas flanché. Au final, c'est Sébastien qui a triomphé après près d'une heure d'épreuve. Il a eu la chance de profiter d'un festin à base de fruits, mais surtout d'une douche ! Un luxe pour l'aventurier qui ne s'est pas lavé depuis un mois.

Ce confort, il a pu en faire profiter son ami Frédéric, arrivé deuxième de cette épreuve difficile. "Il a été un bon concurrent, un beau concurrent et il le mérite largement pour tous ses efforts sur le camp". Fou de joie à l'idée de manger et de se laver, l'aventurier a tenu à le couvrir de compliments. "Venant de Seb, c'est touchant. Seb c'est un gars pur, alors merci", a-t-il confié à Denis Brogniart. A l'abri des regards, les deux Robinsons ont profité d'une douche, d'un soin des dents, d'un repas à base de fruits, mais aussi d'un massage. De quoi leur donner du courage et les requinquer avant d'affronter les dernières épreuves de Koh-Lanta.

