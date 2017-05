Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l’aventure, Frédéric et Vincent son proches. En tant qu’anciens bleus, ils se soutiennent. Pourtant, Frédéric a appris par Sébastien que celui qu’il considère comme son ami avait fait un pacte avec les autres aventuriers pour l’évincer.

Frédéric a été chamboulé par les révélations de Sébastien sur le pacte des aventuriers. Alors qu’il se sent menacé, il demande à Vincent des explications. Lors du retour de l'aventurier sur le camp, les deux hommes s’isolent pour parler de cette alliance cachée : "Je voulais te voir en priorité pour avoir ton point de vue. Comment tu vois l’orientation et avec qui ?" Vincent répond alors du tac au tac : "Je suis assez partagé. J’ai beaucoup d’affinités avec toi." Mais Frédéric ne cache pas sa déception envers celui qu’il considère comme son allié dans le jeu : "Sébastien m’a parlé de votre alliance. Je vais être honnête ça m’a déçu. Sébastien il a été transparent."





L’ancien rugbyman se livre alors à cœur ouvert : "Hier, j’ai prêché pour ta paroisse. Je leur ai dit que pour moi ce serait impossible de voter contre toi. Il n’y a jamais eu de pacte. Je leur ai dit, ‘vous avez été trop vite en besogne’", confie-t-il. Frédéric est rassuré par les propos de ce dernier : "On est proche depuis le début et il m’a réconforté. Je n’ai plus de doute. Il m’a enlevé les doutes que j’ai pu avoir."