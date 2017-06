Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après Claire la semaine précédente, c'est Sébastien qui a quitté l'aventure Koh-Lanta vendredi soir. Un départ frustrant pour lui qui ne se voyait pas du tout partir aux portes de la finale. La frustration résume d'ailleurs assez bien ses derniers instants passés dans l'émission présentée par Denis Brogniart. Un sentiment qu'il a d'abord ressenti après l'épreuve de confort.

Voir Fred, le gagnant, offrir un déjeuner à Clémentine et son compagnon, alors que lui, tout au long de l'épreuve, a fait passer en premier les aventuriers qui avaient des enfants l'a touché. "Ce n'est pas contre Fred, je n'ai rien contre toi. Mais là, l'ascenseur émotionnel, il est trop fort. Je me suis dit : 'peut-être que j'ai une seconde chance. (...) Mais je n'ai rien contre Fred. Il faut que j'arrive à me concentrer sur les 5 minutes qui m'ont procuré beaucoup de joie et que je passe outre cette frustration", a-t-il ainsi déclaré en pensant au moment privilégié qu'il aurait pu passer avec sa femme, venue au Cambodge pour l'occasion.

La frustration est également au rendez-vous lorsqu'il discute à cœur ouvert avec Clémentine, qui a promis à Fred de ne pas voter contre lui lors du conseil. Une promesse faite pour avoir le déjeuner en tête à tête avec son petit-ami. Pas "serein" après l'épreuve d'immunité remportée par Mathilde, il prend le taureau par les cornes pour parler avec celle qui est son alliée depuis le début. "A l'heure actuelle, j'ai fait une promesse à Fred car il m'a fait un super cadeau hier. Je ne me vois pas voter contre lui", lui lance cette dernière qui ajoute "on a aucune chance contre toi".

Des déclarations qui bouleversent Sébastien. "Je me suis fait avoir. C'est le résumé de ma vie. Je me fie à des gens, je leur fais confiance (....) J'avais entièrement confiance en toi. On s'est dit un truc, après ça a changé en cours de route. Je me suis trompé et je me fais avoir aux portes du truc", lui répond-t-il. "Il y a de fortes chances pour que je parte demain soir. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Je suis vraiment très déçu. Tout le monde parlait du mérite, donc j'étais relativement confiant. Et là s'insinue le fait que je fais peur. (...) Sortir avant l'orientation, c'était un peu ma hantise", ajoute-t-il une fois seul.

Rendez-vous vendredi 16 juin à partir de 21 heures pour suivre la finale de Koh-Lanta : Cambodge.