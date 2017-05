Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Après l'épreuve d'immunité, Frédéric est embêté. L'Aixois a « fait une gaffe » comme il le dit lui-même. Il est allé parler à Mathilde, ex-Bleue comme lui, de la stratégie des garçons et de Claire de voter contre Kelly pour l'éliminer tout en faisant croire à Clémentine qu'elle était en danger afin de faire sauter son collier d'immunité. Mais ce que Frédéric n'avait pas prévu, c'est la réaction de l'ancienne championne de natation synchronisée !

« Je savais que Mathilde était proche des filles, mais là, vu sa réaction, j'ai compris qu'elle était exclusivement avec les filles », commente le vendeur automobile. De son côté, Mathilde n'a pas apprécié ce revirement soudain de situation. Pour les filles la situation est claire : la tribu blanche vote au mérite et c'est donc Marjorie qui devrait être éliminée à l'issue du conseil.

« Je suis devenue totalement blanche, reconnaît la jeune femme. J'ai dit à Frédéric que j'en avais un petit peu marre d'avoir le cul entre deux chaises, d'être toujours dans des situations assez compliquées... Il est venu me confier cette stratégie qu'ils avaient en tête sauf que je suis très proche de Clémentine et de Kelly. Donc je lui ai bien dit que j'allais être transparente vis-à-vis d'elles. » Et l'étudiante en langues de conclure : « Je ne sais pas pourquoi il est venu m'en parler, mais j'espère qu'il ne le refera pas. » Frédéric est prévenu !