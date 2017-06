Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Vous aimez "Koh-Lanta" ? Vous souhaitez assister à la finale en direct à Paris et célébrer la victoire de l'aventurier qui remportera le jeu ? Suivez le guide.

L'aventure touche à sa fin pour les quatre aventuriers encore dans la course. Le 16 juin prochain, vous connaîtrez le nom du gagnant de Koh-Lanta Cambodge. Qui de Mathilde, Clémentine, Frédéric, Vincent remportera l'aventure, et les 100 000 euros promis au vainqueur ? Si vous êtes fan de l'émission et que vous souhaitez connaître le vainqueur en même temps que les Robinsons de ce dernier cru, vous êtes au bon endroit ! En effet, MYTF1 vous offre 2 places pour assister à la finale !

Assistez à la grande finale de Koh-Lanta : Cambodge

C’est le vendredi 16 juin 2017 que le grand vainqueur de Koh-Lanta Cambodge sera connu à l’issue d’une finale diffusée en direct sur TF1. Denis Brogniart fera le dépouillement en direct de la dernière urne, un moment solennel auquel vous pouvez assister. Comment ? En participant au grand jeu-concours organisé par TF1 : n’attendez pas, la fin du jeu est programmé le 12 juin prochain !

>> PARTICIPEZ ICI <<

Pour tenter de gagner deux places pour la grande finale de Koh-Lanta, c’est très simple : il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessus et de remplir les champs donnés. Un tirage au sort sera effectué à l’issue de la période de jeu qui se termine le 12 juin : les gagnants seront alors contactés pour venir assister à cette soirée qui s’annonce des plus mémorables ! Qu'attendez-vous ?



Koh-Lanta, la finale, vendredi 16 juin à 21h00 sur TF1 !