Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C'est une belle surprise qui attend Sébastien sur le campement des Jaunes. Choisi par les Coravu pour se rendre sur le Paradis perdu, le routier ne va pas repartir de chez eux sans rien. Car les Jaunes ont décidé de montrer à Sébastien ce qu'est le yams, la fameuse pomme de terre fidjienne qu'ils ont découverte sur l'île grâce aux précieux conseils d'un villageois.

Le yams est facilement reconnaissable grâce à sa feuille caractéristique. Encore faut-il savoir qu'il existe ! Car le légume est enfoui sous terre et seul son feuillage est visible dans la jungle. Sébastien est ravi. Une fois la feuille du yams identifié, il est certain de pouvoir le retrouver aux alentours de son campement. "Il y en a plein chez nous !" s'exclame-t-il.

Une fois rentré sur son campement, l'aventurier partage bien entendu sa découverte avec ses camarades. Aussitôt, ils partent à la recherche du yams dans la jungle et ne tardent pas à en trouver. La feuille rapportée par Sébastien correspond avec celles que Sandrine et Tugdual ont trouvées. Ne reste plus qu'à creuser la terre pour voir si le yams est bel et bien au rendez-vous. Bingo ! Romain déterre un gros légume qui va régaler les papilles de nos aventuriers affamés.





