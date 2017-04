Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

1/ Un premier collier d’immunité d’entrée de jeu

A peine arrivé sur l’île de Koh Rong, Yassin s’est démarqué et a montré qu’il serait un redoutable aventurier. Débarqué sur la plage parmi les premiers, il a ensuite été chercher l’un des deux colliers d’immunité perchés en haut de mâts de plus de trois mètres de haut. Et il a réalisé cette performance tout seul, à la seule force des bras et des cuisses ! Un exploit qui annonçait déjà des performances sportives exceptionnelles par la suite.

2/ Un maître d’œuvre hors pair sur le chantier rouge

L’électricien bordelais, habitué des chantiers, avait déjà prévu tous les plans dans sa tête avant même l’arrivée sur l’île. Du coup, les Rouges ont pu profiter de son expertise pour bâtir une cabane de luxe aux fondations solides et au toit résistant. Hyperactif sur le camp, Yassin n’arrêtait jamais, toujours occupé à couper du bois, arranger la cabane ou préparer la coco pour le repas.

3/ Des prestations exceptionnelles lors des épreuves

Malgré son hyperactivité sur le camp, Yassin a toujours tout donné dans les épreuves et montré qu’il était un compétiteur de talent. En apnée sous l’eau quand il fallait déplacer des pierres, en force et à la pointe de l’attelage rouge lors de l’épreuve de l’élastique, en puissance pure lors de l’épreuve des guirlandes de sacs ou encore en patience et en précision lors de l’épreuve des tables à bascule : le Bordelais aura marqué Koh-Lanta : Cambodge par des prestations de haut niveau et un leadership naturel qui a mené les Rouges à de nombreuses victoires.

4/ Un duel au sommet remporté face à Vincent

Affronter Vincent en face-à-face, c’était l’une des ambitions de Yassin, désireux de se confronter aux meilleurs pendant Koh-Lanta. Il s’est donc rendu au duel proposé par Denis Brogniart avec la certitude que le champion désigné par les Bleus serait l’ancien rugbyman. Et dans l’éprouvante épreuve des bambous sur la tête, Yassin est celui qui tiendra le plus longtemps. A bout de force, Vincent lâche après trente-deux minutes d’une lutte acharnée. C’est donc Yassin qui gagne le droit d’offrir un avantage à son équipe dans l’épreuve d’immunité du lendemain.

5/ Une personnalité à part

Malgré ses performances lors des épreuves et sa présence sur le camp, les Rouges n’ont pas apprécié l’attitude parfois trop individualiste de l’électricien. Souvent à part sur le camp, Yassin n’a pas toujours été compris par ses compagnons, notamment Clémentine et Manuella qui lui reprochaient de vouloir tout diriger sur l’île. On se souviendra notamment de sa prise de bec avec Clémentine pour une simple histoire de noix de coco. Ce petit côté « loup solitaire » aura finalement eu raison de lui : bien décidés à l’éliminer, les Bokor ont chargé Sandro de décider de son sort lors du face-à-face avec Mathilde aux ambassadeurs.