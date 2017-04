Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Si Manuella s'est lancée dans l'aventure Koh-Lanta : Cambodge, c'est avant tout pour "briser son image de femme parfaite." Mais depuis quelques semaines, le sort s'acharne sur elle et l'empêche de prouver à tous qu'elle a les capacités pour aider son équipe à gagner les épreuves. Pour son plus grand malheur, elle n'arrête pas en effet de tirer des boules noires qui la conduisent sur le banc de touche lorsque les Rouges et les Bleus s'affrontent dans des défis physiques, stratégiques ou encore de réflexion.

Agacée d'avoir tiré une troisième boule noire dans l'épisode précédent, Manuella a encore dû faire face à une grosse désillusion vendredi soir. Lors de l'épreuve de confort, la chance n'était, une nouvelle fois, pas de son côté. Elle a ainsi regardé ses camarades se battre pour remporter une soirée de rêve sur un bateau avec un repas compris . Et ce n'est pas la seule chose d'ailleurs qui était en jeu. Denis Brogniart a ainsi annoncé qu'une épreuve éliminatoire individuelle attendait les perdants !

Après une longue série de boules noires, Manuella a enfin retrouvé le sourire lors de l'épreuve d'immunité. Si deux filles rouges ont été mises à l'écart pour respecter l'équité hommes/femmes de chaque côté, elle a tiré une boule blanche qui lui a permis de disputer ce jeu. Elle a d'ailleurs conduit son équipe à la victoire !