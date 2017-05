Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les vacances de Benoît et Jesta au Cambodge ne sont pas de tout repos. Après avoir visité les temples d’Angkor dans le nord du pays, les deux amoureux ont mis le cap au Sud ces derniers jours pour revenir sur les lieux de leur rencontre.

Les finalistes de Koh-Lanta : L’île au trésor sont en effet allés passer quelques jours sur l’île de Koh Rong où avait été tournée l’émission l’année dernière. Au programme, farniente, détente dans des hamacs et baignades sous le soleil. Sauf que le retour sur le continent a réservé une belle frayeur aux amoureux, comme l’atteste une photo postée par Benoît sur son compte Instagram.

Pris sur le bateau qui les ramène à Sihanoukville, le cliché montre la formation d’une trombe marine au loin dans l’épaisse couche de nuages qui assombrit le ciel ! « Oh my god ! Je vous jure que voir un mini cyclone ou tornade, je sais pas trop ce que c’est en vérité, ça donne vraiment pas envie de reprendre le bateau ! » a ainsi écrit l’ancien footballeur en légende, provoquant de nombreuses réactions des internautes.

Notamment celle d’Amandine, aventurière jaune de Koh-Lanta : L’île au trésor, qui s’est empressée de dire à Benoît qu’il s’agissait d’une trombe marine, une mini-tornade de mer, et non d’un cyclone : « Cyclone, tu ne vois pas, c’est des bourrasques de vent ! C’est une mini tornade ! Twister !!! » Devant les nombreux commentaires suscités par son post, Benoît a répondu à Amandine : « Trombe d’eau, trombe de mer, bourrasque, mini tornade, tornade d’eau… mettez-vous d’accord mdr ». Et l’aventurière a justement mis tout le monde d’accord ! « Ce que tu veux, mais pas cyclone, tu serais jamais sorti en mer ! Pour en avoir vécu quand je vivais en Guadeloupe, je peux te le certifier ! » Une chose est sûre en tout cas, Benoît et Jesta ont dû être heureux de retrouver la terre ferme après cette sortie en mer agitée !