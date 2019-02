Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Victor, 25 ans, est moniteur de parachutisme à Strasbourg. “Pour réussir un saut en parachute, on est obligé d’être au top,” prévient l’aventurier qui se dit “exigeant” avec lui et les autres.



AURÉLIEN

Aurélien, 23 ans, est cascadeur dans les Côtes-d’Armor, en Bretagne. A 13 ans, il découvre le Parkour, “un sport qui (lui) permet de travailler l’équilibre, le mental, la concentration et tous les muscles de (s)on corps”. “Dans l’aventure, ma plus grosse crainte serait de me faire avoir par les autres,” avoue Aurélien.



CYRIL

Cyril, 37 ans, est designer à Paris. Son sport de prédilection ? Le water-polo. Faire les poteaux de Koh-Lanta, c’est le rêve de celui qui s’inspire de tout ce qui l’entoure, pour créer.



BRICE

Brice, 24 ans, est étudiant en commerce dans la région des Pyrénées-Atlantiques. “Je voue une passion toute particulière aux voyages aventureux”. Brice est aussi un passionné de sport et de rugby, il déteste perdre. “Ce que je veux, c’est gagner et la faim justifie les moyens !”



MOHAMED

Mohamed, 37 ans, est chef d’entreprise dans le Bas-Rhin. Associé avec son frère, ils ont une quinzaine de salariés pour leur pub-restaurant. “Nos parents ne roulaient pas sur l’or. On a grandi dans une cité HLM. Tout ça, ça m’a servi de leçon et ça m’a donné envie de grimper dans l’échelle sociale”. Mohamed veut gagner Koh-Lanta pour prouver à son père qu’il est devenu quelqu’un et rendre fiers ses enfants.



Xavier, 53 ans, est technico commercial dans l’Oise. “Je me sens physiquement, psychologiquement et mentalement, avec un état d’esprit de fonceur donc à supposer plus jeune que mon âge”.



MAXIME

Maxime, 32 ans, est agent de voyage à Vienne. “J’ai une âme d’aventurier et j’aime guider les groupes pour transmettre mes connaissances, notamment autour de la survie”. Pour Koh-Lanta, sa force c’est son calme et sa concentration face aux épreuves mais aussi avec le reste des aventuriers.



ALEXANDRE

Alexandre, 28 ans, est commercial en Seine-Saint-Denis. “J’ai comme projet de devenir pilote d’avion”. L’aventurier fait du hockey sur glace depuis 15 ans, un sport qui combine la technicité, la rapidité et l’esprit d’équipe.



NICOLAS

Nicolas, 35 ans, est commercial en Belgique. “Je suis quelqu’un de très combatif. Je ne rentre pas sur un terrain pour perdre” confie le footballeur amateur. Nicolas partage sa vie avec Deborah depuis 9 ans. Ils sont les parents d’un petit Mathis, 4 ans. “Tellement nous sommes fusionnels, je ne me suis jamais séparé d’eux”.



STEEVE

Steeve, 46 ans, est travailleur social dans les Alpes-Maritimes. Son métier au quotidien ? “Gérer et manager des équipes dans des quartiers sensibles de la ville de Nice”. “Je trouve mon bonheur en donnant de ma personne pour les autres”.



FRÉDÉRIC

Frédéric, 52 ans, est photographe dans la région du Pas-de-Calais. A l’âge de 23 ans, des médecins lui annoncent qu’il souffre d'arthrose au genou. “J’ai fait un trait sur ma carrière sportive à ce moment-là”. Mais il y a 6 ans, en consultant un médecin du sport, Frédéric découvre qu’il n’a pas d’arthrose et reprend la course à pieds. “J’ai décidé de rattraper ces 22 ans en me lançant dans une nouvelle vie. J’ai fait 7 marathons !”

