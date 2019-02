Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Emilie, 35 ans, est courtière en prêt immobilier dans la région bordelaise. “Moi, on ne me force pas à faire quelque chose,” raconte celle pour qui le sport a toujours fait partie de sa vie. “Je suis une femme de caractère, je suis impulsive et je dis ce que je pense”.



MAUD

Maud, 50 ans, est commerciale en imagerie médicale. L’aventurière qui nous vient de Belgique, est passionnée d’alpinisme et ne compte plus les ascensions spectaculaires … Mont Blanc, l’Aconcagua, le Kilimandjaro … Si Maud parvenait à gagner les 100.000€, cela lui permettrait de réaliser son rêve : faire l’ascension des 7 montagnes les plus hautes du monde.



Béatrice, 28 ans, est styliste et joueuse de football professionnelle en Ille-et-Vilaine. “Je suis toujours dans la compétition,” confie celle pour qui la famille est la chose la plus importante après la gagne. “Mon frère Jean-Pierre a eu un accident de moto il y a deux ans, et a été amputé d’une jambe”. L’aventure Koh-Lanta, elle a décidé de le vivre pour eux deux.



Sophie, 24 ans, est kitesurfeuse et vit au Portugal. “Je suis tombée amoureuse de ce sport parce qu’il m’apporte beaucoup de liberté et qu’il me permet de voyager énormément”. Maman d’une petite fille, elle appréhende déjà la séparation.









Carinne, 45 ans, est coiffeuse en Normandie. Maman de 3 enfants, cette pile électrique a du mal à s’arrêter. “Pour Koh-Lanta, je lâche beaucoup de choses que j’aime : ma famille, mon salon de coiffure … Mais là, c’est mon aventure à moi”.









Cindy, 31 ans , est conseillère financière à Bordeaux. “J’ai l’impression que tout me réussit. J’adore ma vie”. Sportivement, Cindy pense avoir un bon niveau. “J’ai fait de la natation en compétition étant plus jeune”.









Aliséa, 20 ans, étudiante en STAPS à Rennes. Elle souhaite devenir professeur de sport et entraîneur d’athlétisme. “Je suis addict au sport,” prévient celle qui a quitté le nid familial à l’âge de 17 ans.









Angélique, 24 ans, est gérante de pizzeria à Cannes. “J’ai décidé de me mettre à mon compte parce que je n’aimais pas trop l’autorité”. Bodybuilding, pôle dance, pêche, échecs … Angélique possède plusieurs cordes à son arc.







CHLOÉ





Chloé, 32 ans, est poissonnière dans les Landes. “C’est un métier que j’affectionne tout particulièrement. L’image de la poissonnière me correspond entièrement,” avoue l’aventurière qui aime “crier et (se) faire respecter”. L’aventure Koh-Lanta représente surtout une revanche pour Chloé qui, suite à une infection de la moelle épinière il y a quatre ans, s’est retrouvée en fauteuil roulant.









Clo, 28 ans, est saisonnière et vit toujours chez ses parents dans le Maine-et-Loire. “Le sport est entré dans ma vie très jeune. Je suis une pile et je suis très impulsive”.

Koh-Lanta, La guerre des chefs - A découvrir à partir de vendredi 15 mars, 21h sur TF1