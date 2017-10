Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les égalités lors des conseils, c’est très rare dans Koh-Lanta. C’est pourtant ce qui est arrivé aux Coravu qui étaient rassemblés devant Denis Brogniart pour un troisième conseil consécutif. Et si May et Caroline s’étaient imposées comme des choix évidents pour les aventuriers jaunes lors des deux derniers conseil, cette fois l’indécision est grande.

Surtout, les jeunes, emmenés par Marvyn, ont décidé de ne plus subir les événements et de prendre les choses en main pour éviter que l’un d’entre eux soit éliminé. Ils ont donc décidé de voter tous les trois contre Manu, en espérant que Maxime vote contre Tiffany.

Problème, le restaurateur lyonnais a finalement décidé de ne pas honorer sa promesse à Marvyn en votant contre lui ! Ce qui fait que le jeune homme se retrouve également avec trois voix contre lui lors du dépouillement. Egalité parfaite entre Manu et Marvyn ! Les Jaunes doivent donc voter à nouveau. Mais là encore, les positions restent inchangées, et Denis Brogniart doit donc procéder à un tirage au sort entre les deux hommes. A ce petit jeu de hasard, c’est finalement Manu qui tire la boule noire, le Belge est donc éliminé.

Dans l’histoire de Koh-Lanta, cette situation s’est présentée à six reprises, mais seules deux égalités successives ont déjà donné lieu à un tirage au sort entre les deux aventuriers en balance. Les deux fois, c’était lors de Koh-Lanta : Johor : Julien avait été éliminé lors du premier conseil après une double égalité avec Raphaële et Freddy lors du premier conseil de la tribu réunifiée après une double égalité avec Isabelle.

