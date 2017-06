Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

C’est un peu un vote blanc que Vincent a déposé dans l’urne lors du dernier conseil. Le Rochelais a en effet choisi de voter contre Clémentine alors même que la jeune femme avait un collier d’immunité et qu’il était évident qu’elle le sortirait pour assurer sa place dans le carré final.

Alors pourquoi l’ancien rugbyman professionnel a-t-il agi de la sorte ? La raison est simple et il s’en est d’ailleurs expliqué publiquement avec la principale intéressée avant le conseil : Vincent n’a pas supporté que Clémentine marchande son confort avec Frédéric en lui promettant de ne pas voter contre lui au prochain conseil.

« Je suis très déçu par le comportement de Clémentine, reconnaît l’ex-Bleu. C’était vraiment du chantage. Elle lui a dit : « J’ai deux votes », en gros « Si tu ne me prends pas, mes deux votes sont contre toi ». Elle a pris Fred en otage, et moi c’est quelque chose qui ne me plaît absolument pas. »

Le Rochelais est catégorique, ce n’est pas le genre d’attitude qu’il veut voir dans Koh-Lanta, lui qui est un grand défenseur d’une compétition au mérite. Fidèle à sa façon de faire depuis le début de l’aventure, Vincent dépose donc dans l’urne un bulletin au nom de Clémentine. Un vote pour l’honneur qui ne changera rien à l’issue du conseil puisque l’ex-Rouge a comme prévu sorti son collier avant le dépouillement.