Par | Ecrit pour TF1 |

Thomas a été obligé d'abandonner l'aventure sur ordre médical. Perforé au niveau des tympans, l'aventurier qui s'est juré d'aller le plus loin possible pour sa famille a dû faire machine arrière et quitter le jeu précipitamment. Un départ non sans larmes. Il faut dire que le jeune homme rêvait de participer au jeu d'aventure depuis plusieurs années. Les aventuriers gardent en mémoire un jeune homme téméraire, plein de bonnes volontés et toujours prêt à aider sa troupe. Sur les réseaux sociaux, l'abandon du jeune Normand avait d'ailleurs provoqué beaucoup d'émules. De retour au Havre, sa ville d'origine, Thomas a décidé de gâter les internautes avec un cliché qui ne laissera personne indifférent.

Thomas se met à nu...

C'est sur son compte Instagram que l'étudiant en école de commerce a dévoilé une photo pour le moins... surprenante. Nu comme un vers, avec un totem pour cacher ses parties intimes, l'ancien participant de Koh-Lanta déballe le contenu de son sac d'aventurier, qu'il a amené sur les îles Fidji. "Le fameux sac aventure. Je me mets à nu pour vous montrer le contenu de mon sac aventure pour KOH-LANTA ! Un seul sac, quelques vêtements seulement, deux paires de chaussures, une casquette, une paire de lunette et un maillot... Un incroyable moment quand on le prépare et que l'on réalise que l'on aura que ça pour survivre sur notre île !", écrit-il sur le réseau social. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette mise à nue a plu aux internautes. Tous se donnent à cœur joie de commenter le physique d'athlète du candidat. "Affûté comme jamais", "moi ce n'est pas le sac que je regarde", "quel corps de héros", écrivent-ils.

Revivez le parcours de Thomas, aventurier de Koh-Lanta Fidji :