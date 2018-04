Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il faut une première à tout et les Jaunes ont décidé, bien malgré eux, d’innover dans ce Combat des héros. Après une nouvelle défaite lors de l’épreuve de confort, ils ont décidé de se réconforter autour d’un bon feu, surtout que la pluie tombe maintenant régulièrement depuis plusieurs jours, rendant les conditions de vie sur l’île très compliquée.

Pascal se met alors en tête d’alimenter le feu au maximum, car ce dernier faiblit dangereusement. Mais malheureusement pour lui, et pour ses petits camarades, il a la main un peu trop lourde sur les bûches… L’inévitable se produit alors : certaines palmes bien sèches servant pour confectionner le toit de la cabane s’embrasent ! Le feu est bien trop important et ne laisse pas le choix aux aventuriers, ils doivent se résigner à laisser leur cabane brûler.

Problème, le sac de Dylan est resté à l’intérieur ! Le Luxembourgeois ne peut que constater les dégâts. Ses affaires ont brûlé et seul son bonnet sort indemne de l’incendie. Il n’a désormais plus qu’une seule tenue pour finir l’aventure. Quant aux Jaunes, ils n’ont tout simplement plus de cabane pour s’abriter la nuit et lors des épisodes pluvieux. Comme il vaut mieux rire de tout plutôt que de pleurer, c’est finalement avec le sourire que les quatre Jaunes encore en lice prendront cette mésaventure.