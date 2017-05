Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Vincent avait déjà effectué un retour remarqué dans l’aventure Koh-Lanta : Cambodge, remportant immédiatement l’épreuve d’immunité en battant Clémentine dans le duel final la semaine dernière. Pour sa première épreuve de confort en individuel, l’ancien rugbyman professionnel s’est encore une fois distingué en écrasant la compétition sans trembler.

Pourtant l’épreuve était de taille. Un parcours d’obstacles terminé par une poutre, des sacs de poids (6 kilos pour les hommes, 3 kilos pour les femmes) et, à la fin de chaque étape, deux éliminés qui ont la lourde tâche de transmettre leur charge à l’aventurier de leur choix.

Alors qu’il redoutait la fin du parcours et le passage sur la poutre qui demande de l’équilibre, Vincent termine une première fois le parcours en tête sans aucun problème. Corentin, éliminé à l’issue de la première manche, donne ses 6 kilos au Rochelais qui porte donc 12 kilos pour la deuxième étape.

Là encore, l’aventurier est impressionnant et survole littéralement le parcours. C’est une nouvelle fois sans problème, et du premier coup, qu’il passe la poutre et remporte la manche. Sans surprise, le colosse hérite des six kilos de Frédéric et se présente au départ de la troisième manche avec 18 kilos sur les épaules !

Mais rien ne peut décidément arrêter Vincent. Troisième manche et troisième victoire pour l’ex-Bleu… qui hérite des 3 kilos de Claire pour la finale. Le « Hulk » de l’aventure comme le surnomme la Lotoise s’élance donc avec 21 kilos de charge pour l’ultime parcours. Et ça ne change rien au résultat : Vincent termine premier et remporte le confort qu’il décide de partager avec Clémentine, elle aussi finaliste.