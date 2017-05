Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Clémentine peut être fière d’elle. En plus d’avoir obtenu un collier d’immunité de la part de Sandro, la jeune femme a cette fois-ci obtenu d’elle-même une immunité. C’est à l’occasion de l’épreuve de l’équilibre sur l’eau que les six aventuriers encore dans la course, se sont affrontés. L’objectif : passer sur chaque plateforme le plus vite possible. A la fin, ils n’étaient plus que deux à se confronter aux tronçons de bois : Clémentine et Vincent. Habitué aux victoires, le rugbyman espérait sans aucun doute remporter le jeu et l’immunité. Mais, la jeune femme qui avait une rage de vivre incroyable, a triomphé.

Celle qui déclarait à Denis Brogniart quelques minutes auparavant "rêver concrètement d’une première victoire", a été servie. En remportant cette épreuve, la Savoyarde a relâché la pression. "Je suis très fière de moi, j’ai fait un parcours sans faute. J’avais tellement envie de saisir le totem que je suis émue. J’ai toute la pression des épreuves individuelles qui retombe !", a-t-elle lâché.

Clémentine, finaliste de Koh-Lanta

"Pour moi, la course d’orientation est validée, donc c’est le plus beau des totems, je suis hyper fière de moi", a-t-elle avoué aux autre aventuriers, peu fière d’avoir remporté une épreuve à ce stade de l’aventure. Grâce à cette victoire et le collier d’immunité, la jeune femme est assurée de se rendre à la course d’orientation. Le sort de la Savoyarde est donc scellé. Quoi qu’il arrive ce soir, elle va disputer l’épreuve qu’elle redoutait tant : l’orientation.