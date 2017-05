Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ne jamais dire jamais. Lors du dernier épisode de Koh-Lanta, un collier d’immunité a été joué lors du conseil. En effet, alors que les stratégies faisaient rage pour déterminer l’aventurier qui partirait lors du conseil du soir, les Robinsons se sont activés pour mettre la main sur le précieux pendentif. Après de longues minutes de fouilles, c’est Mathilde qui l’a déniché. Forcément, la championne de natation n’a pas pu s’empêcher de verser quelques larmes en découvrant le précieux collier d’immunité. Elle sait que cet objet est un passe-droit pour la suite de l’aventure. "J’en ai trouvé un, je n’y croyais plus, c’est fort en émotions", a glissé la jeune femme "persuadée de partir il y a encore une heure".

Mathilde : une stratégie honnête

"J’étais persuadée de sortir et je pense que si je ne trouvais pas le collier, j’étais sur la sellette, donc je vais garder l’effet de surprise. Je pense qu’ils ne m’en voudront pas. C’est un collier que j’ai trouvé au dernier moment et ça va être un bon coup de théâtre pour ce soir", a-t-elle avancé avant de rejoindre ses camarades de jeu. Pour le dissimuler, elle a décidé de le cacher dans le sol et de le récupérer avant de partir au conseil. Quand Denis Brogniart a demandé aux six aventuriers dans la course s’ils possédaient un collier avant de passer au dépouillement, la jeune femme a levé le bras et a mis autour de son coup son collier d’immunité. Un coup de poker gagnant, qui permet à l’étudiante en langues de continuer l’aventure. C’est donc Claire, qui, victime de la stratégie de Mathilde, quitte Koh-Lanta.