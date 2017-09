Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Chez les jeunes, l’ambiance est plutôt étrange en ce dixième jour d’aventure. Chacun envisage la recomposition des équipes qui s’annonce à l’aune de sa propre expérience. Et forcément, les avis sont partagés.

Pour May, dernière arrivée sur l’île de Yasawa en remplacement de Marine qui a dû quitter l’aventure sur décision médicale, ce chamboulement des équipes en place est plutôt une bonne nouvelle. Car la jeune femme est passée plusieurs fois près de l’élimination. "C’est toujours désagréable de voir son nom affiché, confie-t-elle. J’espère qu’avec cette nouvelle composition des équipes les choses vont changer rapidement."

"C’est une nouvelle aventure qui va démarrer, affirme pour sa part André. On va découvrir de nouvelles personnes et on va casser un peu la petite routine qu’on commençait à avoir avec les Jaunes." Mais cette recomposition s’accompagne également d’une incertitude pour les Jaunes qui ne sont pas en position de force aux Fidji après deux conseils successifs.

Seule indication pour le trio composé de Théotime, Marvyn et André : les Rouges leur ont assuré qu'ils les protégeraient jusqu’à la réunification. "Ils nous ont fait comprendre qu’on serait les Jaunes un peu moins en danger que les autres, déclare André. C’est assez rassurant pour nous… Mais ils ne nous ont rien promis non plus, ce sont juste des paroles, on n’a pas signé de contrat ni de pacte ! On verra comment ça se passe."

Envie de revoir comment les jeunes appréhendent la recomposition des équipes ? C'est juste ici :