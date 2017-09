Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Maxime était sans doute l'aventurier le plus ému à l'idée de pouvoir parler à sa femme, Maëlys, enceinte de huit mois de leur petite fille, Lou. Avant même que Denis Brogniart lui tende le téléphone, le restaurateur lyonnais était déjà en larmes, submergé par l'émotion. Alors forcément, quand à 17 000 kilomètres de là, sa femme décroche le téléphone, il tombe à genoux dans le sable et craque complètement.

"Ça fait du bien de t'entendre", lui glisse-t-il d'abord avant de tout de suite demander des nouvelles de la grossesse. "Comment tu vas ? Ton ventre, comment il va ? Ça bouge ou pas ? Ça met des coups de pieds ? Tu dis à Lou de m'attendre !" Puis, Maxime confie à sa femme que cette aventure est en train de le changer complètement. "Je vais être beaucoup plus démonstratif quand je vais rentrer, c'est une belle leçon de vie. Je te jure que je vais te dire que tu es magnifique tous les jours, je te dirai mille fois je t'aime... Tu es la femme de ma vie !"

Une déclaration d'amour qui culmine quelques instants plus tard lorsque le restaurateur fait à sa femme une promesse insolite. "Je te promets, dès que je rentre, je te prévois la plus belle journée de shopping de ta vie ! lance-t-il enflammé à Maëlys. Je t'emmène où tu veux ! Je te jure, on fait fumer la carte bleue !" "C'est bon ça !" s'enthousiasme Maëlys en retour. A coup sûr, cette promesse ne sera pas tombée dans l'oreille d'une sourde.





Pour revivre l'instant émotion de Maxime, cliquez sur la vidéo ci-dessous :