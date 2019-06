Les internautes réagissent après l'élimination d'un binôme !

Vendredi soir dans Koh-Lanta, les internautes apprenaient que le sors des aventuriers serait lié à l'un de leur coéquipier... De quoi faire réagir sur les réseaux sociaux... Tour d'horizon !

Koh-Lanta réserve chaque année bien des surprises... Cette semaine, les aventuriers ont appris qu'ils ne seraient plus seul à vouloir sauver leur place dans l'aventure mais qu'ils seraient liés à un de leur coéquipier. De quoi remettre en question toute la stratégie du jeu, et les internautes l'ont bien compris... Retour sur leurs réactions!

Le sort de Carine et Pascalpréoccupe...

Pascal dit haut et fort ce qu'il pense. Mais cette semaine, son sort était lié à celui de Carine qui appréhendait grandement de partir à cause des sautes d'humeur de Pascal! Il était doncpréférable qu'il ne fasse pas de vague...La jeune femme a quant à ellebien cru qu'elle et Pascal seraient éliminés...

On dirait Pascal et Carine c#39;est comme quand tu devais faire un devoirs au lycée avec une personne que tu n#39;aime pas 😂😂 #KohLanta dash; David Amaru (@AmaruDavid) 22 avril 2016

Bah pleure pas enfin Carine #KohLanta dash; Badgioriri (@Badgioriri) 23 avril 2016

j#39;espère que tu va réussir à aller encore plus loin dans l aventure @Soulpascal2 💪🏼 #KohLanta dash; Manon Etard (@etard_manon) 23 avril 2016

Le binôme Laureen/Steve fait des étincelles

Deux forts caractères liés l'un à l'autre... Laureen à malencontreusement entraîné Steve dans sa chute car les aventuriers ont décidé de les éliminer...

@laureen_hgl Dégoûté que tu sois partie :/ Je t#39;aimais beaucoup dans Koh-Lanta ❤️ dash; Chrïìstòphēęr ❕ (@ChrIiSt0PhEeR_) 24 avril 2016

Discrète jusqu#39;à présent on découvre enfin le caractère de @laureen_hgl et j#39;aime beaucoup !!! Épisode de folie... #Decouverte #KohLanta dash; Alban Koh Lanta (@AlbanKohLanta) 22 avril 2016

Je suis déçue que @laureen_hgl et @steve_kohlanta soient partis hier ...333 #KohLanta dash; Fans Americans Stars (@Fans_Americans) 23 avril 2016

Revivez leur élimination lors du conseil :