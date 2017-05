Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Voilà une statistique qui a de quoi impressionner, surtout les autres membres de la tribu réunifiée encore en lice. Vincent, Sébastien et Claire ont à eux trois remporté toutes les épreuves individuelles depuis la réunification !

Arrivés quatre jours après les autres sur l’île de Koh Rong, ils ont intégré Koh-Lanta car ils ont tous les trois des qualités indispensables à tout bon aventurier : la force pure pour Vincent, le mental et l’équilibre pour Sébastien et les connaissances de la survie pour Claire. Redoutables adversaires, ils sont donc en train de prouver aux autres aventuriers de la tribu blanche qu’ils ne sont pas venus pour regarder les autres gagner.

Avec trois épreuves sur cinq remportées depuis la réunification, Vincent décroche la palme de l’efficacité. L’ancien rugbyman professionnel est revenu dans l’aventure après l’abandon de Manuella et il a enchaîné trois victoires consécutives en remportant une immunité, un confort et l’épreuve du puzzle vertical lors de laquelle il ne fallait surtout pas terminer dernier.

Sébastien a pour sa part remporté la première épreuve individuelle, l’épreuve des paresseux qui lui a valu le totem d’immunité pour le premier conseil de la tribu réunifiée. Quant à Claire, alors qu’elle souffrait de problèmes de dos, elle est allée au bout d’elle-même et a battu Mathilde dans l’épreuve des poteries en équilibre après presqu’une heure d’efforts. Les autres aventuriers sont prévenus : il faudra se montrer très fort pour remporter les conforts et les immunités contre les trois champions.