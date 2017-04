Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Jusqu’à présent, Yassin avait le monopole de la malchance dans Koh-Lanta : Cambodge. Souvenez-vous : le Bordelais avait tiré trois boules noires à la suite qui l’avaient privé de trois épreuves différentes. Comble de la malchance, lors du troisième tirage au sort, c’est Franck qui avait tiré la boule noire, mais le forfait de dernière minute d’Hada chez les Bleus avait poussé Denis Brogniart à faire un second tirage. Et Yassin n’avait cette fois pas échappé à la guigne !

Eh bien Yassin n’est désormais plus seul. Après avoir tiré une boule noire lors de l’épreuve d’immunité des pierres sous l’eau, Vincent a encore joué de malchance deux fois de suite. D’abord avant l’épreuve de confort de la pyramide en équilibre où le kit de pêche était en jeu. « Je fais une Yassin ! » ne peut s’empêcher de lâcher l’ancien rugbyman professionnel, sourire jaune aux lèvres. Du côté des Rouges, Bastien a le sourire. Eliminer Franck était en effet un moyen de provoquer ce tirage au sort chez les Bleus avant chaque épreuve et d’accroître ainsi les chances de priver les Takeo d’un élément fort. Tactique payante donc !

D’autant que le scénario va se répéter une deuxième fois avant l’épreuve d’immunité de l’élastique, lors de laquelle les qualités athlétiques du Rochelais auraient été bien utiles aux Bleus… Les Takeo sont dépités et Vincent ne rigole plus du tout. « Je suis dégoûté Denis », dit-il le regard noir. Privés de l’un de leurs meilleurs éléments, les Bleus vont s’incliner et laisser le totem aux Rouges. Espérons pour Vincent et ses coéquipiers que le sort se trouve un nouvel ami lors de la prochaine épreuve…