Qui a dit que Vincent avait l’habitude de foncer tête baissée dans la mêlée ? De retour dans l’aventure suite au départ de Manuella pour raisons médicales, l’ancien rugbyman professionnel compte bien mettre toutes les chances de son côté pour ne pas risquer à nouveau l’élimination. Comment ? En remportant l’épreuve d’immunité individuelle. Une épreuve mythique de Koh-Lanta puisqu’il s’agit du parcours du combattant. Pas question pour Vincent de passer à côté quitte à se faire un peu mal ! Il défie le parcours en première position, avant de déraper sur le deuxième obstacle. Mais pas question de s’arrêter là, il se jette ensuite la tête la première dans une eau boueuse peu profonde. Il poursuit sur sa lancée, quitte à se prendre un rondin de bois en pleine tête. Malgré cela, Vincent continue, comme si de rien était et termine en première position. Il nous prouve, par la même occasion, qu’il a la tête dure…



Ce n’est pas la première fois que Vincent s’assomme sur une épreuve. Alors qu’il traînait onze sacs d’un poids de 55 kilos au total lors d’une épreuve de confort, le charentais s’était déjà cogné la tête. Ce qui ne l’avait pas empêché de survoler le jeu. Pas de doute, Vincent est toujours aussi fort physiquement que mentalement. "En revenant dans le jeu, je me suis dit que ce n’était que du bonus », nous a-t-il confié au lendemain de son élimination la semaine dernière. « Je n’avais plus le même poids sur les épaules. Mais je voulais me donner à fond comme je l’ai toujours fait pour ne pas avoir de regret". Une chose est sûre, Vincent est solide comme un roc et il nous le prouve une fois de plus…