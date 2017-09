Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pour Manu, c'est un coup de poignard, "une phrase incompréhensible". Magalie est "agacée, saoûlée". Fabian justifie cette explosion de joie à l'issue de l'épreuve de confort par le fait que les Rouges auraient fait pareil s'ils avaient gagné. "C'est un tout petit peu de la mauvaise foi", ajoute-t-il.

En grande conversation avec Maxime, Manu ne comprend toujours pas. "On n'a pas été danser autour d'eux à ce que je sache", commente l'entrepreneur belge. Maxime se dit "déçu" de la réaction des Rouges. "En toute honnêteté, je n'aurais jamais réagi comme ça", assure le restaurateur.

Le lendemain matin, Fabian ne digère toujours pas les critiques de Sébastien. "Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas content de gagner, affirme le Suisse à ses compagnons d'aventure. Quand on n'a pas les capacités de gagner, il ne faut surtout pas être mauvais joueur et jaloux." Fabian est remonté, il a du mal à laisser derrière lui cet épisode. "Je suis cool, mais il ne faut pas gratter non plus. Si on gratte, on cherche, et si on cherche, on trouve."

Manu, le philosophe des Jaunes, a également son avis sur la question. "Si c'est purement émotionnel, c'est oublié. Mais si c'est plus profond qu'émotionnel, alors ça va laisser des traces."





Revivez l'intégralité de la séquence dans la vidéo ci-dessous :