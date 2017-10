Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les Jaunes sont aux anges. Ils ont remporté l'épreuve de confort qui leur permet à présent de déguster deux belles pizzas ! Mais ils n'en oublient pas pour autant la réaction de certains Rouges après leur défaite, notamment celle de Sébastien, qui était déjà dans leur collimateur après ses déclarations quand il était venu les voir avant d'aller au Paradis perdu.

C'est Magalie qui lance les hostilités. "Sébastien a très mal réagi", commente la danseuse professionnelle. Maxime lui emboîte le pas immédiatement. "Il y a eu cette histoire d'ambassadeurs où il m'a regardé avec un regard, comme dirait ce fameux chanteur, un regard "revolver". Les yeux très fermés, les sourcils froncés... Plein d'indications qui me prouvent qu'il est individualiste depuis le début, qu'il ne pense qu'à sa poire."

Maxime est remonté contre son ancien coéquipier chez les Rouges. Et il ne s'arrête pas là ! "Il veut faire son coq, il veut peut-être faire plaisir à ses potes routiers ou à sa famille... J'ai un peu du mal." Pour Fabian, Sébastien est même un "coquelet" ! Maxime en est persuadé : le Nordiste n'accepte pas la défaite. Quant à Magalie, elle trouve que Sébastien "a un comportement un peu abusé". "Il en fait vraiment trop, poursuit la francilienne. Quand il perd, il est plus bas que terre... Moi, je ne réagirais jamais comme ça."