"Au fond, j'crois qu'la terre est ronde ... Pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout c'qu'on veut c'est être à la maison", écrit Jérémy hier soir sur Instagram. Ces paroles extraites d'une chanson du rappeur Orelsan, résument l'état d'esprit dans lequel se trouve l'ancien aventurier de Koh-Lanta. Cela fait exactement 144 jours que le beau gosse a quitté la grisaille parisienne pour un road-trip digne de ce nom. Au programme : un tour du monde de la Turquie, Dubaï, l'Inde, le Sri Lanka et l'Asie. Les fans de l'aventurier ont pu suivre l'ensemble de son périple via les réseaux sociaux. Ultra connecté, ce diplômé d'une école de commerce n'a eu de cesse de poster de somptueux clichés de tous les endroits qu'il a eu la chance de visiter. Plus qu'un simple voyage, l'ancien Robinson a réalisé l'un de ses rêves les plus fous : voyager pendant plusieurs mois.

"Je ne suis pas sûr d'être exactement le même en rentrant"

Pour clôturer son périple en bonne et due forme, Jérémy a tenu à adresser un message touchant sur son compte Instagram, avant de rentrer à Paris. "Day 144 • Et voilà ... LAST DAY ! Fin du trek de 2 jours sur la Grande Muraille qui conclut en beauté ce trip en Asie. Sans aucun doute LE plus beau souvenir de ce voyage, vraiment un endroit magique à voir une fois dans sa vie. Même la Chine en elle-même est magnifique, passionnante et les gens très gentils, contrairement à ce qu'on pense ! Si vous avez des questions sur le voyage en solo, un pays un particulier, n'hésitez pas..."

144 jours loin de ses proches et de son confort, forcément ça change un homme. Le beau gosse a avoué ne pas être sûr de rentrer indemne de ce road-trip. "C'était une expérience de RÊVE, de folie, indescriptible ! Pas sûr d'être exactement le même en rentrant...Maintenant dur retour à la "réalité" ... Je vais quand même me donner les moyens de continuer à me faire rêver, maintenant que j'y ai goûté...". Hier, le jeune homme a repris ses bonnes vieilles habitudes d'antan : se promener sur les berges de Seine de Paris en compagnie d'une amie. Mais qu'ont-ils pu bien se raconter hier soir ? Nous avons une petite idée...