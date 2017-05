Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Qui arrêtera Jérémy ? L'aventurier de Koh-Lanta Thaïlande continue son périple seul à travers l'Asie. Depuis un peu plus de trois mois maintenant, l'étudiant diplômé en marketing sillonne plusieurs pays d'Asie. Après avoir visité l'Inde, le Sri Lanka, le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie, le Japon, Singapour, les Philippines et dernièrement Hong-Kong, l'aventurier de 26 ans s'apprête à prendre le large... direction Pékin. Comme à son habitude, c'est via sa page Instagram que le beau gosse a fait part de la grande nouvelle à ses quelque 83 600 fans. "Day 141 • Last Beach ... Now, Beijing", a-t-il écrit. Le post était accompagné d'une photo en noir et blanc, les cheveux au vent. Pas plus tard qu'hier, Jérémy a donné de ses nouvelles sur Instagram. Bien arrivé à Pékin, ce dernier a entrepris une longue marche sur la très célèbre muraille de Chine.

Sur Instagram, la communauté de Benoît grandit à vue d’œil. Il faut dire que les photos prises par le parisien valent le détour. Entre paysages à couper le souffle et selfie pris aux quatre coins de l'Asie, Jérémy a de quoi faire des envieux. Il y a peu, le jeune homme a embarqué Candice. L'ancienne aventurière de Koh-Lanta, l'île au trésor a rejoint son ami pour quelques jours de road-trip. Ensemble, ils ont visité le Sri Lanka. Armés de leurs sacs à dos et leurs casques, les jeunes gens avaient tout de parfaits globe-trotteur.