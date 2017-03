Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Destination le Japon. Après 87 jours de voyages dans le monde entier, Jérémy fait escale en Asie pour la suite de son road-trip ! Cette fois-ci, le beau gosse ne partage pas cette escale avec Candice, mais tout seul comme il l'a annoncé sur son compte Instagram. "Day 86 Ce sera ... Tokyo à Vélo ! #Tokyo #Japan #Akihabara #DiscoverAsia #SoloTravel", a-t-il écrit. Le post était accompagné d'un cliché du jeune homme dans le Pays du Soleil Levant. Si on ne sait pas encore combien de temps le jeune restera sur place, une chose est sûre, il compte bien en profiter le plus longtemps possible. A peine arrivé, il n'a pas hésité à assister à un match de baseball japonais au Tokyo Dome City, un gâteau de riz dans les mains.

Un rêve devenu réalité

Il faut dire que partir au Japon est un rêve devenu réalité pour l'aventurier de Koh-Lanta. Il y a quelques jours, l'ancien aventurier a laissé exploser sa joie sur les réseaux sociaux, avant même de poser son pied sur le sol nippon. "EPIC DAY ... Traveling to ... JAPAN ! MA destination rêvée depuis plus de 15 ans et clairement un des moments les plus forts de ce voyage ... "Is this real life ?" 😅 ?? Je suis coooooomme un enfaaaaaant (Enfin encore plus que d'habitude quoi ) ... Pour ceux qui me croiseront aujourd'hui, c'est normal si vous me voyez sourire bêtement toute la journée", a-t-il écrit sur ledit réseau social. Amoureux des voyages, Jérémy loue un véritable culte au Japon et la culture japonaise. Ce trip s'annonce donc parfait pour le parisien.





