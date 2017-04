Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Jesta et Benoît filent le parfait amour depuis plusieurs mois. Dernièrement, la jeune femme a offert un joli cadeau à son amoureux.

Si Benoît a remporté la seizième saison de Koh-Lanta, il a aussi rencontré Jesta. Depuis c’est l’amour fou entre les deux tourtereaux. Installés à Toulouse, ils ont lié l'utile à l'agréable en lançant leur chaîne Youtube. Baptisée Bensta TV (la contraction de leurs deux prénoms), les amoureux partagent coups de cœur. Très actifs sur les réseaux sociaux, ils se font régulièrement des déclarations d'amour sur leurs comptes respectifs. Dernièrement, Benoît a partagé une nouvelle photo sur Instagram. Sur le cliché, il porte un bracelet offert par Jesta : "Merci à ma @jestakohlantaoff pour ce magnifique bracelet (et Oui j'ai eu le droit à des perles en plus ahah) #bracelet #thomassabo", a-t-il écrit.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les deux finalistes n’ont pas craqué l’un pour l’autre pendant l’aventure Koh-Lanta. Le coup de foudre a eu lieu après le tournage lorsqu’ils se sont retrouvés à Toulouse : "Benoît a son meilleur ami qui habite Toulouse. On s'est vus. On a tout de suite eu le même humour et là, j'ai senti pour lui une attirance au-delà de la sympathie", avait-elle raconté à Télé Star. Ensuite, tout s’est accéléré. Benoît a quitté la Bretagne pour venir s’installer chez Jesta.

Alors qu’ils semblent plus amoureux que jamais, sont-ils prêts à passer à la vitesse supérieure ? Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, les tourtereaux ont fait part de leurs futurs projets : "Nous avons envie de voyager, de profiter. Si on s'est installés, c'est pour du sérieux", a déclaré Benoît à propos des rumeurs de mariage. Pour ce qui est des enfants, Benoît a répondu sans détour : "Bien sûr qu'on en veut".





