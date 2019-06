Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

C'était l'événement people du week-end : Jesta et Benoît se sont dit OUI pour la vie ! Le couple made in Koh-Lanta s'est marié ce samedi 1er juin à Toulouse, devant leurs proches et quelques anciens aventuriers. Sur leurs réseaux sociaux, Jesta et Benoît ont partagé quelques images de leur mariage pour le plus grand bonheur de leurs fans. Enceinte de 8 mois, Jesta portait une robe de mariée à manches longues en dentelle et coupe droite qui dévoilait son joli baby bump. Benoît lui, avait opté pour un costume gris et des baskets blanches. Après la mairie, direction le domaine de Rochemontès pour la fête ! Feu d'artifice, lancé de bouquet et gâteau en forme de totem de Koh-Lanta... La fête a battu son plein jusqu'au bout de la nuit ! Sur Twitter, Denis Brogniart a tenu à adresser ses félicitations aux jeunes mariés et futurs parents : "Vraiment très heureux pour vous Jesta et Benoît, concrétisation de votre amour avant l’arrivée très vite du petit Juliann. Je vous embrasse fort les aventuriers. Vous avez décidé de vous marier et la sentence est irrévocable".

Juliann, futur bébé aventurier



En octobre dernier, c'est via son compte Instagram déjà que Jesta dévoilait la demande en mariage de Benoît lors de leur voyage à New York . Les deux amoureux se sont rencontrés en 2016 sur le tournage de Koh-Lanta, L'île aux trésors. Benoît alors entraîneur de football fait la connaissance de Jesta, étudiante en ressources humaines. Une saison que Benoît avait d'ailleurs remporté ! Mais c'est après l'aventure qu'ils tomberont amoureux l'un de l'autre... L'été dernier, le couple remportait la première édition de La villa, la bataille des couples sur TFX et dans quelques semaines, ils s'apprêtent à relever un nouveau défi ! Un petit garçon prénommé Juliann ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez...



Toutes nos félicitations à Jesta et Benoît !