Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Il y a un an, Jesta et Benoît s'embarquaient dans Koh-Lanta. Un an plus tard, alors que leur aventure s'est terminée de la plus belle des manières, ils retournent au Cambodge pour un retour aux sources, avec les parents cette fois-ci.

Il y a un an tout juste, Benoît et Jesta participaient à l’aventure de leur vie. En effet, les jeunes gens s’envolaient pour le Cambodge afin de participer à Koh-Lanta, l’île au trésor. Un an après, c’est en couple que les deux amoureux - qui vivent une divine idylle depuis la fin de la saison - retournent en terre cambodgienne. Et cette fois-ci, ils y retournent avec leurs parents à leurs côtés. En effet, Benoît a posté une photo sur son compte Instagram, sur lequel on voit les deux tourtereaux entourés de son père et sa mère et la maman de Jesta.



En guise de légende, le grand gagnant de la saison "île au trésor" écrit : "Allez grand départ pour le Cambodge avec nos parents !!". Le voyage s’annonce très long pour la petite troupe. En effet, onze heures de vol les attendent. Ils feront d’abord un arrêt à Bangkok avant d’arriver à Siem Reap. "Il va nous falloir du courage avant d’arriver enfin à destination", écrit Jesta sur son propre compte Instagram.



Les nombreux fans du couple ont tenu à adresser de jolis mots à toute la petite famille de voyageurs : "Bon voyage profitez bien de votre séjour", "Bon voyage profitez bien plein de bisous les plus beaux", "profitez bien en famille il n y a rien de mieux", "profitez bien parce que le Cambodge est un magnifique pays", écrivent les admirateurs de Jesta et Benoît. Certains se demandent aussi la raison de ce long voyage "retour aux sources". Vacances ou autre projet d’engagement comme des fiançailles ? Le couple n’a rien précisé.