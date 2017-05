Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Jesta et Benoît sont inséparables depuis leur participation à Koh-Lanta. Les deux amoureux, qui se sont installés ensemble, partagent désormais leur quotidien auprès leurs fans sur Twitter et Instagram. Avec près de 331 000 followers cumulés, les deux tourtereaux sont devenus de vrais influenceurs. Sur la toile, ils partagent avec leur communauté des photos de leur dernière escapade amoureuse aux quatre coins du monde. La dernière en date ? Bali. "2ème et 3ème plongées aujourd'hui au milieu d'une épave Amazing !", a écrit le gagnant de Koh-Lanta : l'île au trésor. Mais, ce qui a frappé les internautes, c'est ce cliché peu banal posté par le jeune homme sur son compte.

Jesta, le visage "écrasé" par Benoît

Sur ce dernier, on aperçoit Jesta, la tête écrasée contre le bras musclé de Benoît. La photo a fait réagir 6400 personnes, qui n'ont pas tardé à commenter le cliché. Il faut dire que l'image de l'aventurière finaliste vaut le détour. "Vous êtes trop beau et Jesta un peu écrasé lol je vous adore", "la photo est à hurler de rire, je ne vais pas m'en remettre", "vous êtes tordants tous les deux, qu'est-ce qu'on va faire de vous ? ", "Benoît tu vas faire mal à Jesta, la pauvre a le visage écrasé !!", écrivent-ils depuis la publication de la photo avant-hier. Jugez-en par vous-même !