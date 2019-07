Jesta et Benoît sont les heureux parents d’un petit Juliann

Carnet rose : Jesta et Benoît ont accueilli leur premier enfant en ce lundi 15 juillet 2019. Un petit garçon prénommé Juliann.

C'est un garçon !

Après 9 mois d'attente, les anciens aventuriers sont heureux de pouvoir partager l’heureuse nouvelle avec leurs abonnés. C'est sur Snapchat que Jesta a posté une photo d'une petite main qui ne laisse plus aucun doute : le petit Juliann est né ! Ces derniers jours, Jesta postait plusieurs messages sur Instagram annonçant la fin de sa grossesse. “Officiellement le fameux Jour J du terme de ma grossesse mais notre fils préfère profiter encore un petit peu de son jacuzzi privatisé avant de nous faire le plaisir de montrer le bout de son petit nez d’amour,” pouvait-on lire en légende d’une photo d’elle et de son “gros bidou”. Le petit garçon a pris son temps mais désormais Jesta et Benoît vont avoir tout le temps de pouponner.

Le premier bébé Koh-Lanta

En octobre dernier, Benoît faisait sa demande en mariage à Jesta lors de leur voyage à New York. Moins d’un an plus tard, les deux amoureux ont déménagé dans une nouvelle maison, se sont dit “OUI” pour la vie devant familles et amis à Toulouse et sont les heureux parents d’un petit Juliann. Que de projets accomplis depuis leur rencontre en 2016 au Cambodge, sur le tournage de Koh-Lanta. Entre lui, entraîneur de football, et elle, étudiante en ressources humaines, ce n’est pas un coup de foudre. Mais c’est main dans la main qu’ils se présenteront sur le plateau de la finale à Paris. Finale remportée par Benoît d’ailleurs ! Depuis, ils ont également participé à la première édition de La villa, la bataille des couples diffusée à l’été 2018 sur TFX. Après huit semaines de compétition, ils sont repartis avec le trophée du meilleur couple, la coquette somme de 35.000€ et des envies de mariage et bébé. ..

Toutes nos félicitations aux jeunes parents !