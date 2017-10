Par pauline conseil | Ecrit pour TF1 |

"Un petit collier d’immunité ça intéresse quelqu’un par ici ?" a demandé Jesta sur son compte Instagram en postant une photo du fameux collier. Il y a quelques heures, la jeune toulousaine a posté une autre photo d’elle arborant un foulard jaune, sur le toit d’un contenair, avec pour légende : "Backstage". Quelle surprise nous prépare-t-elle ?

Amoureuse depuis plus d’un an de Benoît, le gagnant de la seizième saison de Koh Lanta au Cambodge, le couple est aujourd’hui inséparable et file le parfait amour dans la banlieue toulousaine, où ils ont acheté un petit appartement cosy . Sur leur chaîne Youtube "Bensta TV" qui compte aujourd’hui plus de 70 000 abonnés, Jesta et Benoît ont récemment publié une vidéo de leur voyage à Marseille où ils ont retrouvé un autre couple de Koh Lanta, Bastien et Mathilde. Les deux aventuriers se sont rencontrés sur le tournage de Koh Lanta Cambodge et ont eux aussi franchi le pas de s’installer ensemble dans la ville phocéenne, en août dernier.





Un petit collier d'immunité ça intéresse quelqu'un par ici ? 😜📿🗿 #kohlanta A post shared by J e s t a ✖️ H I L L M A N N (@jestakohlantaoff) on Oct 3, 2017 at 10:57am PDT