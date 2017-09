Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Que ses nombreux fans se rassurent : non, Jesta n’a pas quitté Benoît pour un autre homme ! Pourtant, sur les réseaux sociaux, la belle finaliste de Koh-Lanta : L’île au trésor clame haut et fort qu’elle a "un nouveau mec"… Alors qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Eh bien, Benoît a tout simplement décidé de changer de coupe de cheveux. Finis les cheveux mi-longs et bruns, place à une coupe courte et… blond platine !

Un changement radical visiblement totalement du goût de sa chérie qui s’est enthousiasmée sur Instagram : "Je vous présente mon nouveau mec ! N’est-il pas beau comme un dieu ? Perso je suis déjà amoureuse #sorrybenoit" Un commentaire plein d’humour pour l’ancienne Miss qui prouve surtout à quel point la belle est amoureuse !

De son côté, Benoît, grand gagnant de Koh-Lanta : L’île au trésor, a également posté sur son compte Instagram le résultat de son passage chez le coiffeur avec la légende "New look". Une façon, aussi, de voir la réaction des gens à ce changement de tête. Amandine, qui a participé également à Koh-Lanta : L’île au trésor, a commenté d’un "Canon" qui en dit long sur ce qu’elle pense de ce choix audacieux. Quant à Yves, aventurier de Koh-Lanta : Cambodge, il a joué la carte de l’humour. "Nonnnn !!! T’as perdu un pari ????", a-t-il écrit, ce à quoi Benoît a répondu, toujours sur le ton de l'humour : "Je veux te ressembler".





