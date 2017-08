Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"En ce moment je rêve d'un beau carré long", écrit Jesta au détour d'une photo postée sur son compte Instagram. Il faut dire que depuis quelques jours, la crinière de l'aventurière de Koh-Lanta : l'île au trésor est au cœur d'un débat qu'elle a elle-même commencé. En effet, il y a peu, la jeune femme a posté une image sur laquelle elle annonçait l'arrivée prochaine d'une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. "Et la vidéo la plus demandée est : Comment avoir les cheveux longs, très longs ?", commence-t-elle. "Étant donné que moi aussi j'ai galéré pendant de nombreuses et nombreuses années avant de les avoir jusqu'aux fesses (même si en ce moment je rêve d'un beau carré long) et bien je vais vous parler de tous mes conseils et astuces pour vous aider à avoir aussi une belle chevelure de cheval".

Pour montrer qu'elle avait réellement envie d'un carré long, la nouvelle Toulousaine a demandé aux internautes leur avis sur ladite coupe de cheveux de ses rêves. "Alors vous en penseriez quoi ? #hair #longhair", a-t-elle écrit il y a quelques jours. Pour illustrer ses propos, la jeune femme a posté un cliché sur lequel ses cheveux s'arrêtent à hauteur des épaules. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la question a suscité énormément de réponses de la part de sa communauté.

"Trop, ça t'irait trop bien", "tu serais parfaite avec les cheveux courts, fonce !". D'autre, sur la réserve, préconise à l'aventurière de laisser sa longueur actuelle. Comme la chérie de Benoît l'évoque un peu plus haut, elle a mis du temps avant d'avoir un pareil résultat. Alors, coupera ou coupera pas ? La question est sur toutes les lèvres.

