Finaliste de Koh-Lanta 2016, Jesta est l’une des aventurières dont on a le plus entendu parler durant l’émission. Ancienne candidate à l’élection de Miss Prestige Nationale, la jeune femme a prouvé qu’en plus d’un physique de rêve, elle possédait un mental d’acier ! Dernièrement, elle s’est lancée dans un nouveau projet. En effet, elle a posé en tant que mannequin. Sur Instagram, elle a dévoilé un montage photo où elle prend la pose devant l’objectif. En légende, elle a simplement écrit : "Blanc et noir."



Côté cœur, Jesta file toujours le parfait amour avec Benoît qu’elle a rencontré dans Koh-Lanta . Et si dans l'émission, ils ont gardé leurs distances, Benoît et Jesta sont maintenant très heureux en couple. Le footballeur breton a même été rejoindre sa belle à Toulouse. Un conte de fées pour les deux tourtereaux dont on attend maintenant les fiançailles, le mariage, le bébé et ainsi de suite. Sur Instagram, Benoît et Jesta ont d'ailleurs récemment donné un aperçu de leur look de mariés à l’occasion d’un salon du mariage à Montauban. Serait-ce donc l’amour qui rend Jesta si rayonnante ? Sûrement ! La jeune femme qui compte plus de 150 000 abonnés a conquis les internautes avec ses nouvelles photos.











