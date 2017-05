Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Je vous présente ma Kinette déplumé de barbe ou #nucommeunver #kinette #love #barber #heureusementcacommenceabienpousser", a commenté Jesta sur Instagram. Il faut dire que depuis qu'il s'est rasé la barbe, Benoît est méconnaissable. Sur les réseaux sociaux, les fans du couple n'avaient d'ailleurs pas tardé à réagir en voyant le gagnant de la dernière édition de Koh-Lanta sans sa légendaire barbe. "C'est fou comme ça te change, c'est incroyable, c'est une autre personne", "quelle métamorphose, je ne te reconnais plus", "tu as tout rasé, pourquoi ?", écrivait-il. Cette fois-ci, c'est au tour de sa petite-copine Jesta de s'amuser de ce passage par la case barbier en se moquant de lui gentiment bien sûr, sur les réseaux sociaux.

Jesta et Benoît : des vacances bien méritées en Indonésie

Le couple formé après l'arrêt de Koh-Lanta est devenu inséparable. Après avoir créé leur chaîne YouTube et emménagé ensemble, les deux tourtereaux ont décidé de s'octroyer des vacances bien méritées au soleil. Pour cela, ils ont choisi de s'envoler direction l'Indonésie. Au programme de ce périple : farniente sur les plages d'Indonésie, plongée en mer sur l'île Gili Trawangan avec les tortues et le bébés requins, et repas succulents sur les paillotes de l'île. Un joli programme que le couple a décidé de prolonger. Aujourd'hui, les anciens aventuriers de Koh-Lanta s'envolent à Lembongan pour de nouvelles aventures...