Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Entre Jesta et Benoît, c’est toujours l’amour fou. Les deux anciens aventuriers de Koh-Lanta ne se quittent plus. Très actif sur les réseaux sociaux, ils partagent régulièrement des photos ensemble. Ce vendredi 26 janvier 2018, à l'occasion des 24 ans du grand gagnant du jeu d'aventure, la jeune femme lui a adressé une tendre déclaration d'amour par le biais d’une jolie photo. Dessus, ils prennent la pose l'un face à l'autre, tous les deux souriants en plein cœur de Toulouse. "Joyeux anniversaire à l'homme qui me rend la plus heureuse du monde @benoit.assadi #happybirthday #love #24ans", a-t-elle écrit en légende.

Quelques heures seulement après sa publication, le cliché a suscité une vague de réactions sur la toile : "Joyeux anniversaire Benoît", "vous êtes très beau tous les deux", "quel beau couple", "vous êtes magnifiques", "La photo la plus belle de ton compte je crois", "On voit d'ici les coeurs dans vos yeux... Bon anniversaire à Benoît au passage !", "Le plus beau couple de la télé", "Vous êtes juste parfaits", "Toujours aussi magnifiques les amoureux", peut-on lire dans les commentaires. Ce n’est pas la première fois que Jesta et Benoît se déclarent leur amour sur Instagram. Il y a quelques semaines, le beau brun avait écrit un tendre message pour sa belle.