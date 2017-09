Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les effusions de joie à l'issue de l'épreuve de confort remportée par les Jaunes ont pour le moins agacé leurs adversaires. Chez les Rouges, les anciens sont notamment remontés contre leurs ex-compagnons dans la première équipe des Makawa. Ils n'ont pas apprécié, mais alors pas du tout, les réactions pas assez mesurées de quelques-uns d'entre eux.

"Pense que tout le monde a aussi une famille", s'indigne ainsi Sébastien. Pour le routier du Nord, les Jaunes "n'ont pas été classes" et ont "exulté". Très proche de Fabian, il reproche au Suisse d'avoir "oublié" ses anciens partenaires dans l'aventure. Seuls les filles et Maxime échappent à ses reproches, car ils les a trouvés "classes" dans la victoire.

Mélanie affirme pour sa part qu'elle se serait "tue" devant les autres pour ne pas les peiner plus. " Par respect pour les autres, je serais restée plus modeste dans ma victoire", analyse-t-elle. Romain confie lui aussi qu'il aurait sans doute eu "plus d'humilité" ou qu'il se serait "plus retenu" s'il avait été à leur place. Choisi par les Jaunes pour se rendre sur le Paradis perdu, Sébastien a en tout cas prévu de dire ce qu'il a sur le cœur à ses anciens compagnons afin de crever l'abcès. Pas sûr que les Jaunes réagissent bien à cette explication...





Les Rouges sont remontés, découvrez la séquence ci-dessous :