Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pour Julie, il s’agissait du deuxième duel sur l’île de l’Exil. La pétillante languedocienne avait en effet éliminé la vaillante Chantal lors d’un premier affrontement durant lequel elle n’avait pas tremblé. Face à elle cette fois-ci, Raphaële, tout juste éliminée par les Jaunes lors du troisième conseil de l’aventure et bien déterminée à saisir cette chance unique de rester dans la course à la victoire finale.

Pour ce deuxième duel, les deux femmes devaient maintenir en équilibre un bâton entre deux portants tenus à bout de bras. Pas le droit à l’erreur, la moindre hésitation peut être fatale : si la tension se relâche entre les deux portants, le bâton tombe et c’en est terminé !

Très vite, on comprend que les deux aventurières sont prêtes pour l’affrontement et bien décidées à ne rien lâcher. Les minutes passent et elles restent impassibles. Après 31 minutes, le record de l’épreuve, qui datait de 2014, est égalé ! Et il va même être largement battu. Car malgré quelques frayeurs de part et d’autre, Julie et Raphaële tiennent bon. Et c’est finalement la première qui craque. Après plusieurs glissements et un équilibre précaire, le bâton de Julie tombe, Raphaële est déclarée gagnante !

L’aventure de Julie aux Fidji touche cette fois définitivement à sa fin. Avant de partir, elle laisse à son adversaire le collier d’immunité qu’elle avait trouvé sur l’île de l’Exil. Un geste tout à l’honneur de cette aventurière au grand cœur.