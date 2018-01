Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Tout ce que touche Julien Doré se transforme en or. L’artiste a clôturé en décembre dernier à l’AccorHotels Arena sa tournée triomphale devant près de 20 000 personnes. Et beaucoup plus devant leur télé alors que le concert était diffusé sur TMC et sur RTL2 à partir de 21 heures et que son dernier album « & » a dépassé les 400 000 exemplaires vendus. Pour l’artiste, le succès est donc plus que jamais au rendez-vous.

Et si l’artiste est conscient de sa popularité, il conserve un humour ravageur comme le montre sa petite blague sur les réseaux sociaux. Alors qu’un internaute a questionné l’artiste sur Twitter : "Et sinon tu emporterais quoi sur île déserte ?" Le chanteur a immédiatement répondu "Denis Brogniart". Julien Doré envisage-t-il de participer à la prochaine saison de Koh-Lanta ? Rien n’est moins sûr.

Quelques heures seulement après la publication, les internautes ont réagi : "A ça casse un peu le mythe", "Ça peut servir oui", "Un Denis Brogniart, ça peut être pratique oui", "J’adore", "quel sens de la répartie", peut-on lire dans les commentaires. Visiblement, Julien Doré a toujours autant de succès auprès de ses fans !